Tripolis (dpa) - Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, haben die libyschen Rebellen den Gaddafi-treuen Kämpfern im belagerten Bani Walid eine Gnadenfrist zur Kapitulation eingeräumt.

Auch für die Wüstenstadt gelte das Ultimatum des Übergangsrats, wonach alle Anhänger des gestürzten Machthabers Muammar al-Gaddafi bis Samstag, 00.00 Uhr (Ortszeit) Zeit haben aufzugeben, sagte der Chef des Rates, Mustafa Abdul Dschalil, am Montag der BBC.

Unterdessen sieht sich nach dem US-Geheimdienst CIA nun auch der britische MI-6 Vorwürfen ausgesetzt, mit Gaddafis Diensten zusammengearbeitet zu haben. Medienberichten zufolge soll China dem Gaddafi-Regime noch in jüngster Zeit Waffen zum Kauf angeboten haben.

Um den Druck auf die Gaddafi-Loyalisten zu erhöhen, zog der Übergangsrat am Montag Hunderte Kämpfer vor Bani Walid zusammen. Zuvor waren Verhandlungen über eine Aufgabe abgebrochen worden. Daraufhin hatten Rebellenkommandeure dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira gesagt, dass der Countdown für die Erstürmung der Stadt begonnen habe.

Nach Berichten eines Reporters des britischen Senders BBC befürchtet der Übergangsrat, dass die Gaddafi-Anhänger in Bani Walid Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen könnten. Bis zu 200 schwer bewaffnete Kämpfer des alten Regimes hätten sich in der Stadt rund 150 Kilometer südöstlich von Tripolis verschanzt. Sie sollen ebenso wie die Kämpfer auf Seiten der Aufständischen den Warfalla, dem größten libyschen Stamm, angehören. Die Mehrheit der Bewohner unterstütze aber die Revolution, berichtete am Montag der Rebellensender Libya TV.

Der BBC zufolge sollen Gaddafis Söhne Saif al-Islam und Mutassim eine friedliche Lösung in Bani Walid verhindert haben, ehe sie vor ein paar Tagen aus der Stadt abgezogen seien. Nach unbestätigten Meldungen soll sich Gaddafis Ex-Sprecher Ibrahim Mussa nach wie vor dort aufhalten und eine Kapitulation blockieren. Von Gaddafi selbst fehlt weiter jede Spur. Er hält sich nach Überzeugung der Rebellen nicht in Bani Walid auf.

Der Übergangsrat hatte Mitte vergangener Woche den letzten Gaddafi-Hochburgen eine Frist bis zum kommenden Samstag gesetzt, um sich zu ergeben. Neben der 80 000-Einwohner-Stadt Bani Walid betrifft das auch die Küstenstadt Sirte, den Geburtsort Gaddafis, und die südliche Wüstenstadt Sebha sowie mehrere Städte zwischen Sirte und Sebha.