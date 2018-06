Paris (dpa) - Deutschland darf Libyen eine Milliarde Euro aus bislang eingefrorenen Geldern des Regimes von Muammar al-Gaddafi zur Verfügung stellen. Die Vereinten Nationen hätten die Gelder freigegeben, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstagabend nach der Libyen-Konferenz in Paris.

Der Gaddafi-Clan besaß bis zum Bürgerkrieg ein riesiges Vermögen im Ausland. Allein in Deutschland wurden nach der Verhängung der UN-Sanktionen rund 7,3 Milliarden Euro eingefroren. Weltweit sind es schätzungsweise mehrere Dutzend Milliarden Euro.

Die Kanzlerin bot Libyen zudem Unterstützung beim Aufbau der Polizei und der neuen politischen Strukturen an. Zum Beispiel könne die Bundesrepublik bei der Erarbeitung einer Verfassung helfen. «Ich habe angeboten, dass wir mit unserer Erfahrung einer deutschen Diktatur auch helfen können, Vergangenheit friedlich aufzuarbeiten», erklärte Merkel.

Die Übergangregierung forderte sie zu einem Bruch mit der Vergangenheit auf. «Es sind schon sehr viele Opfer gebracht worden und viele, viele Menschen haben unter Gaddafi gelitten. Jetzt kommt es darauf an, dass die neue Regierung zeigt, dass sie es anders macht.» Deswegen habe sie auch Hilfe beim Aufbau von Polizeistrukturen angeboten, so die Kanzlerin.

Darüber hinaus will Deutschland sich vor allem beim Wiederaufbau engagieren. «Unsere konkrete Hilfe kann darin bestehen, dass wir sehr akute Hilfe leisten was Krankenhäuser anbelangt, was die Wasserversorgung anbelangt, was Transporte anbelangt», sagte Merkel. Längerfristige Hilfe sei beim Aufbau der Infrastruktur möglich. Weitere Gespräche dazu mit der neuen libyschen Führung sind geplant. «Ich habe den Vertreter des libyschen Übergangsrates nach Deutschland eingeladen», sagte Merkel. Die deutsche Botschaft in Tripolis werde schnell wieder öffnen.

Um einen schnellen Wiederaufbau in Libyen zu ermöglichen, sollen die durch Sanktionen eingefrorenen Gelder nun so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Etliche Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA bemühen sich derzeit darum, der Übergangsregierung zumindest Teilbeträge zur Verfügung zu stellen. Eine komplette Freigabe der Gelder verhindern derzeit noch die UN-Sanktionen. Teilzahlungen können aber durch Eilanträge bewilligt werden.

Merkel sprach sich in Paris dafür aus, die Sanktionen gegen Libyen schnell aufzuheben. «Ich habe das unterstützt», sagte die Kanzlerin. Man müsse wieder eng und ganz normal zusammenarbeiten können.