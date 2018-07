Paris (dpa) - Noch ist Gaddafi nicht gefasst worden, aber die internationale Gemeinschaft plant schon den Wiederaufbau des Landes. Heute werden neben Bundeskanzlerin Angela Merkel zahlreiche Staats- und Regierungschef in Paris erwartet.

Dabei geht es unter anderem darum, die in mehreren Ländern eingefrorenen Reichtümer des Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi für Investitionen in Libyen zur Verfügung zu stellen. Merkel ist einer heiklen Lage, da die deutsche Nichtteilnahme am Libyen-Krieg bei den Partnern nicht gut angekommen war. Berlin verspricht nun Hilfe beim Aufbau von Demokratie und Infrastruktur.