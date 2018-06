Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach der Besetzung von Teilen der israelischen Botschaft in Kairo durch Demonstranten Konsequenzen von Ägypten gefordert.

«Ägypten darf die schwere Verletzung der Substanz des Friedens mit Israel und einen so eklatanten Verstoß gegen internationale Normen nicht ignorieren», sagte der Regierungschef am Samstag nach Angaben eines ranghohen Regierungsvertreters.

Das Eindringen von Demonstranten in die diplomatische Vertretung stelle eine «klare Verletzung der Immunität der Botschaft dar», sagte der Sprecher zur Nachrichtenagentur dpa. Zugleich dankte Netanjahu aber auch den ägyptischen Behörden, dass sie bei der sicheren Ausreise der Diplomaten geholfen hätten.

Wütende Demonstranten hatten in der Nacht in Kairo ein Bürohochhaus, in dem sich auch die israelische Botschaft befindet, gestürmt. Sie brachen in das Konsulat ein, scheiterten nach israelischen Angaben aber an einer weiteren Sicherheitstür, die in die Botschaft selbst führt.

Bei den schweren Ausschreitungen wurden nach offiziellen Angaben drei Ägypter getötet und 1049 Menschen verletzt. Unter den Verletzten seien 46 Polizisten und Soldaten, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Der israelische Botschafter verließ Ägypten in der Nacht angesichts der chaotischen Lage Hals über Kopf zusammen mit mehr als 80 weiteren Israelis an Bord einer Maschine der Luftwaffe. Die ägyptische Regierung wurde zu einer Krisensitzung einberufen, die Polizei in höchste Alarmbereitschaft versetzt.