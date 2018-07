Kairo (dpa) - Demonstranten haben in der Nacht die israelische Botschaft in Kairo angegriffen. Nach Augenzeugenberichten rissen sie eine Schutzmauer ein und stürmten das Gebäude. Botschafter Itzhak Levanon wurde nach Berichten des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira noch in der Nacht gemeinsam mit seiner Familie und Botschaftsmitarbeitern mit einer israelischen Militärmaschine nach Tel Aviv ausgeflogen. Das ägyptische Sicherheitskabinett wurde zu einer Krisensitzung einberufen.

