Tripolis/Istanbul/Paris (dpa) - Nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi greift die internationale Staatengemeinschaft den neuen Machthabern in Libyen beim Wiederaufbau unter die Arme.

In Paris versammelten sich am Donnerstag Vertreter von rund 60 Staaten, darunter auch Kanzlerin Merkel, um mit dem libyschen Übergangsrat die Hilfe in Milliardenhöhe zu koordinieren. Libyens untergetauchter Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi rief derweil seine letzten Getreuen zum Kampf auf. In Libyen verlängerten die Rebellen ein Ultimatum gegen die alten Regime-Truppen in Sirte, der Geburtsstadt Gaddafis, um eine Woche. Sie wollen ein Blutvergießen vermeiden.

Unmittelbar vor der Pariser Konferenz meldete sich der untergetauchte Gaddafi aus seinem Versteck mit einer Audio-Botschaft zu Wort. Der 69-Jährige rief seiner Anhänger auf, «unser Land zu befreien, Tal für Tal, Berg für Berg und Stadt für Stadt». «Geht, greift zu den Waffen und kämpft», rief er. Gaddafi, der vor genau 42 Jahren die Macht in Libyen ergriffen hatte, kündigte einen langen Krieg an. Die britische BBC zitierte ihn mit den Worten: «Wir geben nicht auf, wir sind keine Frauen, wir werden weiter kämpfen.» Dem Westen warf er vor, libysches Erdöl stehlen zu wollen.

Der von fast 80 Ländern anerkannte Übergangsrat forderte vor Beginn der Konferenz unter anderem, dass alle eingefrorenen libyschen Auslandsguthaben so schnell wie möglich freigegeben werden. Mit dem Geld sollen unter anderem Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bezahlt werden, die seit Monaten auf Löhne und Gehälter warten. Darüber hinaus muss dringend die Wasser- und Abwasserversorgung der Hauptstadt Tripolis sichergestellt werden. In der Millionenmetropole haben sechs von zehn Einwohnern noch immer kein Wasser.

Gastgeber der Konferenz sind der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy und der britische Premierminister David Cameron. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ihre Teilnahme zugesagt. Russland und China, die sich wie Deutschland bei der Abstimmung über die Libyen-Resolution im UN-Sicherheitsrat enthalten hatten, haben ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt, die Chinesen lediglich als Beobachter. Dagegen hatte Russland vor der Konferenz den Übergangsrat als rechtmäßigen Vertreter des libyschen Volkes anerkannt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Libyen bereits vor Konferenzbeginn Hilfe zu. «Deutschland wird einen erkennbaren Beitrag leisten», sagte sie am Donnerstag in Berlin. «Libyen hat durchaus finanzielle Kapazitäten, aber es wird an technischer Hilfe sehr schnell vieles notwendig sein und auch beim Aufbau demokratischer Strukturen», sagte die Kanzlerin.

Die EU kündigte vor dem Treffen in Paris an, dass sie die gegen das Gaddafi-Regime verhängten Sanktionen lockern werde. 28 Unternehmen, Banken oder Behörden würden von der Strafliste genommen, berichteten Diplomaten in Brüssel. Die Aufhebung werde frühestens Freitag mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU rechtlich wirksam. Dagegen bleiben die EU-Einreiseverbote gegen Mitglieder der Familie Gaddafis weiter bestehen.