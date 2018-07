Inhalt Seite 1 — Kairo: Protestler stürmen Israels Botschaftsgebäude Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv/Kairo (dpa) - Wütende Demonstranten haben in Kairo die israelische Botschaft erstürmt. Der Botschafter wurde in der Nacht zum Samstag in einer dramatischen Rettungsaktion zusammen mit mehr als 80 weiteren israelischen Bürgern in die Heimat zurückgeholt.

Die ägyptische Regierung wurde zu einer Krisensitzung einberufen. Die Polizei wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das berichtete das Staatsfernsehen am Samstag unter Berufung auf offizielle Angaben aus dem Kairoer Innenministerium.

Die Demonstranten hatten zunächst eine Schutzmauer vor der Botschaft niedergerissen und hatten dann das Bürohochhaus gestürmt, in dem die diplomatische Vertretung untergebracht ist. Aus dem Konsularbereich in einem der oberen Stockwerke des Gebäudes warfen sie dann Dokumente aus den Fenstern. Die eigentliche Botschaft ist im 20. und 21. Stock untergebracht.

Nach Angaben der ägyptischen Behörden seien mehrere hundert Menschen verletzt worden, berichtete der Fernsehsender Al-Dschasira. Berichte über zwei Tote wurden zunächst offiziell nicht bestätigt.

Israel flog seinen Botschafter und weitere Bürger mit eigenen Militärmaschinen aus Ägypten aus. Sie seien in einer geheimen Aktion unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aus der Botschaft in Kairo zu einem Flughafen gebracht worden, sagte ein ranghoher israelischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur dpa. Dort habe eine Maschine der israelischen Luftwaffe bereit gestanden. «Keiner der Israelis wurde verletzt», sagte der Sprecher unter der Maßgabe, dass sein Name nicht genannt werde.

Botschafter Jitzschak Levanon sowie 80 Diplomaten, Familienangehörige und andere Israelis landeten wohlbehalten in der Heimat. Weitere sechs israelische Sicherheitsbeamte und Diplomaten, die zunächst in der Botschaft festgesessen hätten, seien von einem ägyptischen Sonderkommando befreit worden, berichtete der Sprecher. Sie seiend Stunden nach dem Botschafter zu einer zweiten israelischen Maschine gebracht und ausgeflogen worden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte US-Präsident Barack Obama und den ägyptischen Behörden für ihre Hilfe bei der Rettung der Diplomaten. Netanjahu habe nachts mehrmals mit den sechs eingeschlossenen Sicherheitsleuten und Diplomaten telefoniert und versprochen, alles für ihre Rettung zu unternehmen, berichtete der Sprecher.