Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Libyen deutsche Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt. Vor Beginn der internationalen Libyen-Konferenz in Paris sagte sie, Deutschland werde einen erkennbaren Beitrag leisten. Als Beispiele für deutsche Hilfsmöglichkeiten nannte sie Wasserversorgung und technische Hilfe. Libyen habe durchaus finanzielle Kapazitäten, aber es werde an technischer Hilfe sehr schnell vieles notwendig sein und auch beim Aufbau demokratischer Strukturen, so Merkel.

