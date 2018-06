Brüssel (dpa) - Mit neuen Luftangriffen hält die Nato den Druck auf die letzten Hochburgen des untergetauchten libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi aufrecht. Kampfflieger der Militärallianz zerstörten in der Nähe von Sirte eine Kommandozentrale und mehrere Raketenstellungen, meldete die Nato in Brüssel. In Bani Walid - das als ein mögliches Versteck Gaddafis gilt - seien ein Munitionslager und eine Kommandozentrale getroffen worden. Insgesamt flog die Nato nach eigenen Angaben binnen 24 Stunden 34 Kampfeinsätze.

