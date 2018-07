Inhalt Seite 1 — Nach Schlappe: Gaddafi-Gegner sammeln sich neu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Kairo (dpa) - Die Truppen des libyschen Übergangsrats haben sich vor den Gaddafi-Hochburgen Sirte und Bani Walid neu gesammelt. Anzeichen für unmittelbar bevorstehende Angriffe gebe es jedoch keine, berichteten BBC-Reporter aus den Frontgebieten.

Bei Sirte lieferten sich beide Seiten sporadische Raketen-Duelle. Am Vortag waren die Aufständischen bei ihrem Vormarsch auf Sirte und Bani Walid auf unerwartet heftigen Widerstand der Getreuen des früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi gestoßen. Nachdem sie in die beiden Städte vorgedrungen waren, mussten sie sich unter Verlusten wieder zurückziehen.

Die Küstenstadt Sirte, der Wüstenort Bani Walid und die südliche Stadt Sebha sind die letzten größeren Bastionen der Streitkräfte Gaddafis. Von dem ehemaligen Diktator selbst fehlt jede Spur. Bei Sebha ergriffen die Truppen des Übergangsrates gleichfalls die Initiative. Sie umzingelten die Stadt und nahmen nach Kämpfen den nahe gelegenen Flughafen ein. Nach Angaben arabischer Nachrichtensender wurden an den drei Fronten insgesamt 13 Gaddafi-Gegner getötet und Dutzende weitere verletzt.

Die Nato trat unterdessen Vorwürfen von Angriffen gegen zivile Ziele entgegen. Kampfjets des Bündnisses hatten in der Nacht zum Samstag in Sirte nur eindeutig militärische Ziele bombardiert. Ein Militärsprecher kündigte jedoch am Samstag eine genaue Prüfung von Vorwürfen an, wonach zahlreiche Zivilisten getötet worden seien. Das Gaddafi-Lager hatte zuvor von mehreren hundert toten Zivilisten durch Nato-Luftangriffe gesprochen. «Wie bei allen Nato-Luftschlägen werden wir auch in diesem Fall eine eingehende Schadensanalyse vornehmen. Dies wird es ermöglichen festzustellen, ob die Behauptungen (über zivile Opfer) gerechtfertigt sind. Und zwar auf der Grundlage von Fakten, nicht von Hörensagen», heißt es in einer Erklärung des Nato-Militärsprechers Oberst Roland Lavoie vom Samstag.

Das westafrikanische Land Niger bekräftigte, es wolle den geflüchteten Gaddafi-Sohn Al-Saadi nicht an den Übergangsrat in Tripolis ausliefern. Die Behörden würden befürchten, dass Al-Saadi hingerichtet werden könnte, berichtete der Nachrichtensender Al-Arabija am Samstag. Der drittälteste Sohn des Ex-Diktators war Anfang des Monats nach Niger geflohen. Neben ihm haben dort auch drei Generäle und andere Funktionäre des Gaddafi-Regimes Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung in ihrer Heimat gesucht.

Die Vereinten Nationen haben inzwischen den Übergangsrat der Gaddafi-Gegner als neue legitime Vertretung des Landes anerkannt. Den bisher dem Gaddafi-Regime vorbehaltenen Sitz sprach die Vollversammlung der 193 UN-Mitglieder am Freitag (Ortszeit) in New York den neuen Machthabern zu. Dafür stimmten 114 Länder, 15 enthielten sich. Es gab auch 17 Gegenstimmen, vor allem aus linksgerichteten lateinamerikanischen Ländern.

Im Anschluss darauf lockerte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Libyen. Das mächtigste UN-Gremium stimmte einer von Großbritannien vorgelegten Resolution zu, die die im Frühjahr - noch gegen das Gaddafi-Regime - beschlossenen Strafmaßnahmen zum Teil zurücknimmt. Zudem billigte der Sicherheitsrat die Entsendung einer UN-Mission in das nordafrikanische Land.