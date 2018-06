New York (dpa) - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat offiziell den Freitag als Tag für den Antrag auf UN-Mitgliedschaft eines Staates Palästina bestätigt.

Abbas habe das Datum in einem Gespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon genannt, sagte ein UN-Sprecher am Montag in New York. Das förmliche Schreiben solle gleich nach der Abbas-Rede vor der Vollversammlung überreicht werden. Abbas habe noch einmal bestätigt, dass er den üblichen Weg gehen werde. Das schließt eine Abstimmung im Sicherheitsrat mit ein, für die die USA bereits mit ihrem Veto gedroht haben.

