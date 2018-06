Tripolis (dpa) - Die Bildung einer Übergangsregierung in Libyen kommt nicht so recht voran. Einige Gruppen fühlen sich übergangen: In Tripolis hieß es, die Aufständischen aus der Stadt Misrata, von denen besonders viele in den Kampf gegen Gaddafis Truppen gezogen waren, wollten den Ministerpräsidenten stellen. Das würde die Pläne von Mahmud Dschibril durchkreuzen, der als Vorsitzender des Exekutivrates so etwas wie ein Regierungschef war. Die ursprünglich für Sonntag geplante Bildung der Regierung wurde sich um einige Tage verschoben.

