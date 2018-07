Doha (dpa) - Libyens Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi hat Medienberichten zufolge Spekulationen über eine Flucht ins Nachbarland Niger widersprochen. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete, bestritt der untergetauchte Diktator in einer vom syrischen Sender Arrai TV ausgestrahlten Telefonbotschaft, sich in einem libyschen Militärkonvoi befunden zu haben, der die nigrische Grenze Anfang der Woche überquert hatte. An dem Konvoi sei nichts Besonderes gewesen. Es gebe eine Menge Transporte zwischen den Nachbarländern Libyen und Niger, habe Gaddafi gesagt.

