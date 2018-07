Tripolis (dpa) - Der Wassermangel in der libyschen Hauptstadt Tripolis ist nach Einschätzung von UN-Experten ernst, aber nicht kritisch. Die UN-Hilfsorganisation UNICEF werde in den nächsten Tagen elf Millionen Liter Trinkwasser ins Land bringen, um es unter der Bevölkerung verteilen zu lassen, sagte der UN-Koordinator für die humanitäre Hilfe in Libyen, Panos Moumtzis. Bereits in den nächsten Tagen sollen außerdem 250 Tonnen Treibstoff in Libyen eintreffen und Medikamente im Wert von 100 Millionen Euro angeschafft werden.

