Bergisch Gladbach (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat eine rasche und komplette Freigabe des international eingefrorenen Milliarden-Vermögens des gestürzten Gaddafi-Regimes angemahnt. Das Geld müsse nicht nur teilweise, sondern vollständig freigegeben werden. Es gehöre dem libyschen Volk und niemand sonst. Das sagte er mit Blick auf die heutige Libyen-Konferenz in Paris, an der auch Kanzlerin Angela Merkel teilnehmen will. Allein in Deutschland sei Vermögen des Gaddafi-Regimes in Höhe von mehr als sieben Milliarden Euro blockiert worden, so Westerwelle.

