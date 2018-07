Inhalt Seite 1 — Aufschwung füllt die Staatskassen: Defizit sinkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wiesbaden (dpa) - Der rasante Konjunkturaufschwung zum Jahresbeginn hat Milliarden in die deutschen Staatskassen gespült. Die Steuereinnahmen zogen kräftig an, während die Ausgaben für Sozialleistungen wie Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld zweistellig zurückgefahren werden konnten.

So sank das deutsche Defizit im ersten Halbjahr 2011 auf 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Während Euroländer wie Griechenland oder Portugal unter gigantischen Schuldenbergen leiden und vor der Pleite gerettet werden mussten, erreichte Deutschland damit die niedrigste Defizitquote seit dem ersten Halbjahr 2008 - und steuert in diesem Jahr auf ein Defizit weit unter der Marke von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu. Das ist die Grenze, die der Maastricht-Vertrag maximal erlaubt.

Das Bundesfinanzministerium hatte schon im Juli angekündigt, das Staatsdefizit in diesem Jahr auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung drücken zu wollen. Die Deutsche Bundesbank hält einen Fehlbetrag in dieser Größenordnung nach früheren Angaben für realistisch, wenn sich «neue Belastungen aus der Finanz- und Staatsschuldenkrise in engen Grenzen halten».

Von 2014 an strebt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gesamtstaatlich einen ausgeglichenen Haushalt an. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte der dpa: «Mit einem Defizit von nur noch 0,6 Prozent des BIP rückt die Einhaltung der Schuldenbremse schon jetzt in greifbare Nähe.»

Die deutsche Wirtschaft war mit einem kräftigen Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Schlussquartal 2010 ins Jahr gestartet. Im zweiten Vierteljahr schwächte sich das BIP-Wachstum allerdings deutlich auf 0,1 Prozent ab.

Trotz der Abkühlung drückte der Aufschwung die staatliche Neuverschuldung enorm: Im ersten Halbjahr 2010 hatte die Defizitquote - unter anderem wegen der staatlichen Konjunkturpakete - noch 3,1 Prozent und im zweiten Halbjahr 2010 sogar 5,4 Prozent betragen.

Außerdem hatte Deutschland 2010 erstmals seit fünf Jahren wieder gegen die europäischen Defizitvorgaben verstoßen. Nach um 0,9 Prozentpunkte korrigierten Zahlen der Statistiker stand am Jahresende ein Minus von 4,3 Prozent. Die Korrektur stand in Zusammenhang mit Nachberechnungen für staatlichen Stützungsmaßnahmen zugunsten der Pleitebank Hypo Real Estate (HRE).