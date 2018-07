Berlin (dpa) - Trotz der zunehmenden weltweiten Konjunktursorgen rechnet die deutsche Industrie in diesem Jahr weiter mit einem Export-Plus von elf Prozent.

«Damit bestätigen wir trotz der gegenwärtigen Finanzmarktsituation unsere Prognose vom Frühjahr», sagte Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, bei der Vorlage des aktuellen BDI-Außenwirtschafts-Reports am Sonntag in Berlin.

Aufgrund der zunehmenden Unsicherheiten für die Weltwirtschaft gehe der BDI aber von einer nachlassenden weltwirtschaftlichen Dynamik aus. Im ersten Halbjahr waren die deutschen Exporte um mehr als 15 Prozent gestiegen. «Unterm Strich wachsen die Ausfuhren deutscher Unternehmen stärker als der Welthandel, so dass der Weltmarktanteil von Produkten made in Germany weiter zunimmt.» Die Konjunkturabkühlung und die Euro-Schuldenkrise hatten nach einem starken ersten Halbjahr zuletzt immer stärker auf die deutschen Exporte durchgeschlagen. Im Juli sanken die Ausfuhren überraschend den zweiten Monat in Folge.