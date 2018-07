Berlin (dpa) - Nach anderen Wirtschaftsforschungsinstituten hat auch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) seine Konjunkturprognosen für das laufende und das kommende Jahr gesenkt. Hintergrund sind die von der Schuldenkrise ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten.

Für 2011 rechnen die Experten noch mit drei Prozent (Frühjahr: 3,5 Prozent) und für 2012 mit 1,25 Prozent (2,25 Prozent). Damit sind die Kölner Forscher immer noch relativ optimistisch gestimmt: Die korrigierten Prognosen der anderen Institute für 2012 liegen derzeit in der Spanne zwischen 0,8 und 1,2 Prozent.

Drei Prozent für dieses Jahr gelten als relativ sicher - auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt vorausgesagt, dass Wachstum werde «sicherlich wieder eher bei 3 als bei 2,5» Prozent liegen. Bei den Arbeitslosen rechnet das IW mit einem weiteren Rückgang auf durchschnittlich 2,8 Millionen im kommenden Jahr.

«Die Unsicherheit ist höher als gewöhnlich», betonte IW-Direktor Michael Hüther am Montag in Berlin. Dies mache auch die Prognosen schwierig. Es sei noch unklar, wie sich die Probleme auf den Finanzmärkten auf die Unternehmen und die privaten Haushalte auswirkten. Die Verunsicherung werfe aber «zunehmend Schatten auf Export, Investitionen und Konsum», meinte Hüther. Im Fall einer Zuspitzung der Krise sei auch eine Rezession in Deutschland 2012 nicht völlig auszuschließen. Positive Impulse liefere aber weiterhin die Nachfrage aus Schwellenländern wie China.

