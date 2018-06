Inhalt Seite 1 — IWF sieht «Gefährliche Phase» für Weltwirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/Mannheim/Berlin (dpa) - Der Internationale Währungsfonds schlägt angesichts der Schuldenkrise in Europa und der blutarmen US-Konjunktur Alarm - und will massive Eingriffe. Die Weltwirtschaft befinde sich in einer «gefährlichen neuen Phase» - mit Konsequenzen auch für Deutschland.

Dort sieht der IWF 2012 nur noch ein Wachstum von 1,3 Prozent, satte 0,7 Punkte weniger als bisher erwartet. Die globale Konjunktur muss ebenfalls Federn lassen: Ein Plus von nur noch 4,0 statt 4,5 Prozent sagt der Fonds in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick voraus, der am Dienstag in Washington vorgelegt wurde. Zwar setze sich das Wachstum fort - «aber nur schwach und holprig».

Diese Einschätzung teilen auch in Deutschland immer mehr Finanzexperten. Sie zeigen sich beim Blick auf die künftige Wirtschaftsentwicklung mittlerweile so pessimistisch wie seit Ende 2008 nicht mehr. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sanken im September um 5,7 Punkte auf minus 43,3 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitteilte. Damit ist dieser wichtige Indikator für die künftige Wirtschaftsentwicklung den siebten Monat in Folge gesunken. Bankvolkswirte sehen zwar keinen Hinweis auf eine Rezession in Deutschland, erwarten aber eine spürbare Abschwächung der Konjunktur spätestens zum Jahreswechsel.

Zwei Risiken bereiten den IWF-Experten besondere Sorge: Dass die Schuldenkrise außer Kontrolle gerät und dass die US-Wirtschaft noch weiter abschmiert. Jedes Szenario hätte «schwere Konsequenzen für das globale Wachstum».

Als Rezept rät der Fonds den Politikern in der Eurozone nicht nur, die Beschlüsse ihres Brüsseler Krisengipfels vom Juli rasch umzusetzen. Zugleich müsse Europäische Zentralbank «weiterhin kräftig intervenieren», um die Ordnung auf den Märkten für Staatsanleihen zu wahren. Gerate das Wachstum in Gefahr und bleibe gleichzeitig die Inflation im Griff, solle die EZB zudem ihren Leitzins senken.

Deutschland stemmt sich trotz der trüben Aussichten weiter gegen Konjunkturspritzen. Forderungen nach kurzfristigen, stimulierenden Maßnahmen gegen den Wirtschaftsabschwung seien wenig hilfreich, hieß es in Regierungskreisen in Berlin. «Man bekämpft eine Schuldenkrise nicht mit mehr Schulden.» Dies werde Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beim Treffen mit den Ressortkollegen und den Notenbankchefs der der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) an diesem Donnerstag in Washington nochmals deutlich machen. Der Konflikt schwelt seit Wochen. Vor allem die USA drängen die Europäer zu weiteren Milliardenhilfen gegen eine drohende Rezession.

«Ein entschlossener Kurs der Konsolidierung ist nicht unbedingt mit Wachstumseinbußen verbunden», wurde in Berlin betont. Solide öffentliche Finanzen seien notwendig, um das Vertrauen von Märkten zurückzuerlangen.