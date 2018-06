Berlin (dpa) - Deutschland bleibt aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Impulsgeber für die Wirtschaft Europas. Deutschland sei in diesem Jahr Wachstumsmotor in Europa, auch wenn das Wachstum jetzt etwas abflache, sagte Merkel bei einer Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks in Berlin. Das Plus bei der Wirtschaftsleistung dürfte in diesem Jahr «sicherlich wieder eher bei 3 als bei 2,5» Prozent liegen. Damit sei der Einbruch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 aufgeholt. Die Haushaltskonsolidierung bleibe dennoch ein wichtiger Punkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.