Wiesbaden (dpa) - Das Statistische Bundesamt informiert heute über die Staatsverschuldung in Deutschland im ersten Halbjahr 2011.

Während die Staatsschuldenkrise im Euroraum und in den USA die Finanzmärkte derzeit erschüttert, wird für Deutschland ein Defizit deutlich unter der Marke von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts(BIP) erwartet. Das ist die Grenze, die der Maastricht-Vertrag maximal erlaubt.

Im Gesamtjahr 2010 hatte die Defizitquote bei 3,3 Prozent gelegen. Das Bundesfinanzministerium hatte im Juli angekündigt, das Staatsdefizit in diesem Jahr auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken, die Bundesbank erwartet einen Fehlbetrag in ähnlicher Größenordnung. Von 2014 an strebt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gesamtstaatlich einen ausgeglichenen Haushalt an.

Außerdem geben die Statistiker Details zur Entwicklung der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2011 bekannt. Nach vorläufigen Zahlen war das BIP um magere 0,1 Prozent gegenüber dem ersten Vierteljahr 2011 gestiegen.