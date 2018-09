Mexiko-Stadt (dpa) - Die Polizei hat in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz am Dienstag die Leichen von 35 Männern und Frauen entdeckt. Wie lokale Medien am Abend (Ortszeit) unter Berufung auf die Behörden weiter berichteten, waren die Körper unter einer Brücke abgelegt worden.

Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Veracruz liegt rund 400 Kilometer östlich von Mexiko-Stadt am Golf von Mexiko. Seit geraumer Zeit wird die wichtigste Hafenstadt des Landes von zunehmender Gewalt heimgesucht, die vor allem dem Kartell «Los Zetas», aber auch anderen kriminellen Banden zugeschrieben wird.