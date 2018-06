Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen festgenommen. Der 24-jährige Mann soll zusammen mit einem 28-jährigen Komplizen einen Bombenanschlag geplant und dafür Chemikalien bestellt haben.

Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der «Berliner Morgenpost». Polizisten durchsuchten einen islamischen Kulturverein in Berlin-Wedding und die Wohnungen der beiden Männer in Kreuzberg und Neukölln.

Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft liefen schon länger, sagte der Polizeisprecher. «Es geht um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren Straftat. Die Männer sollen chemische Substanzen bestellt haben, mit denen es möglich wäre, einen Sprengsatz herzustellen.» Details zu der möglichen Bombe wollte die Polizei nicht nennen. Der 24-Jährige ist Deutscher libanesischer Abstammung, der 28-jährige kommt aus dem Gaza-Streifen, seine Nationalität ist unklar.