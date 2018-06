Inhalt Seite 1 — Berliner Polizei nimmt zwei Terrorverdächtige fest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Attentate vom 11. September hat die Berliner Polizei zwei Terrorverdächtige festgenommen und damit möglicherweise einen Anschlag verhindert. Die beiden Männer arabischer Herkunft sollen sich für den Bau einer Bombe Chemikalien besorgt haben.

Vermutlich wollten sie einen Sprengsatz aus Kühlelementen und einer Säure herstellen. Es gebe aber keine Erkenntnisse, dass ein Zusammenhang mit dem Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington bestehe, so die Polizei am Donnerstag.

Zwei Betrieben in Berlin und Baden-Württemberg waren Bestellungen in verdächtiger Menge aufgefallen. «Damit hätten sie einen Sprengsatz von erheblicher Sprengwirkung herstellen können», sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf. In einer Wohnung in Neukölln wurde eine flüssige Chemikalie sichergestellt. Die Männer gehören nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich keiner internationalen Terrorgruppe an.

«Wir haben keinen Hinweis darauf, dass hier am 11. September eine Bombe hochgehen sollte», sagte der Sprecher. Was die Verdächtigen genau planten oder wem ein möglicher Anschlag gelten sollte, war zunächst nicht bekannt. Die Tatsache, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen nicht übernahm, spricht gegen eine größere Dimension. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt nur bei schwerwiegenden staatsgefährdenden Straftaten von besonderer Bedeutung. «Dafür gibt es in diesem Fall keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte», sagte ein Behördensprecher. Bei der Berliner Polizei hieß es, die Fahnder hätten «weit im Vorfeld» reagiert.

220 Beamte waren am Donnerstag im Einsatz. Sie durchsuchten Räume eines islamischen Kulturvereins und einer Moschee in Berlin-Wedding sowie die Wohnungen der beiden Männer in Kreuzberg und Neukölln. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen deutschen Medizinstudenten libanesischer Abstammung und um einen 28-jährigen Mann aus dem Gaza-Streifen.

Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft liefen schon länger. Die Männer wurden seit Wochen observiert. Sie stehen unter dem Verdacht der Vorbereitung einer schweren Straftat. Laut Medienberichten wurde für die Ermittlungen eine Gruppe namens «Regenschauer» gegründet.

Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel sagte der dpa, bislang wisse man nichts von einem konkret geplanten Anschlag oder einem konkreten Ziel. Der Berliner Verfassungsschutz äußerte sich nicht.