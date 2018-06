Mannheim (dpa) - Bei einem Polizeieinsatz in Mannheim ist ein 37 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein Beamter wurde durch einen Brandsatz schwer verletzt. Noch sei unklar, ob Polizisten den 37-Jährigen bei der Stürmung seiner Wohnung erschossen haben oder er sich selbst das Leben nahm. Die Beamten waren am Morgen zu der Wohnung gefahren, um den Mann abzuholen. Die Gründe dafür sind noch unklar. Der 37-Jährige, der als geistig verwirrt galt, soll die Tür geöffnet und einen Brandsatz in Richtung Polizisten geworfen haben.

