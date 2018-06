Mannheim (dpa) - Ein Polizist hat einen angeblich geistig verwirrten Mann in Mannheim erschossen. Polizeibeamte hatten den 37-Jährigen am Morgen abholen wollen. Dabei schleuderte er nach Darstellung der Behörden den Beamten einen Molotowcocktail entgegen und verletzte einen Polizisten schwer im Gesicht und am Oberkörper. Polizisten schossen, um sich gegen den Mann zu verteidigen. Der 37-Jährige starb durch eine Polizeikugel. Anhaltspunkte für ein polizeiliches Fehlverhalten gebe es nicht, hieß es.

