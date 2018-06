Berlin (dpa) - Nach der tödlichen Flucht eines 23-Jährigen vor einem Angriff in einer U-Bahn in Berlin haben sich zwei der drei Gesuchten freiwillig der Polizei gestellt. Wie ein Sprecher am Sonntag sagte, meldeten sich am Samstag gegen 20.30 Uhr ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger in einer Polizeiwache.

«Sie gaben an, etwas mit der Sache zu tun zu haben und wurden festgenommen», fügte er hinzu. Weitere Einzelheiten konnte der Sprecher noch nicht nennen und verwies auf die Ermittlungen der Mordkommission. Der dritte Angreifer ist noch unbekannt.

Am Samstagmorgen waren ein 23-jähriger Mann und sein Begleiter gegen 4.50 Uhr von drei Unbekannten im U-Bahnhof Kaiserdamm attackiert worden. Beide flüchteten, wobei der 23-Jährige auf den Kaiserdamm lief und dort von einem Auto erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.