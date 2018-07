Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 berichten US-Behörden von neuen Angriffsplänen in ihrem Land. Die so gewarnten New Yorker bleiben aber gelassen. In Berlin flammt die alte Diskussion um Überwachungsgesetze neu auf.

