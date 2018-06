Hannover (dpa) - Kämpfer mit Maschinengewehren scheinen im Feuerhagel über Lava zu laufen, ein bärtiger Turbanträger gibt einem Cowboy auf einer Klippe Feuer: Die neuen Werke Daniel Richters beschäftigen sich damit, wie die Anschläge vom 11. September 2001 die Sicht des Westens auf die arabische Welt verändert haben.

«10001nacht» heißt die Ausstellung in der Kestnergesellschaft Hannover, die von diesem Samstag an bis zum 6. November zu sehen ist. «Die Entscheidung, die sind doch Taliban, liegt im Auge des Betrachters», sagte der 48 Jahre alte Berliner Künstler am Freitag. Richter zählt zu den wichtigsten deutschen zeitgenössischen Malern.

