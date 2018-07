Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff und der polnische Präsident Bronislaw Komorowski haben in Berlin eine Ausstellung über 1000 Jahre Kunst und Geschichte beider Länder eröffnet. Rund 800 wertvolle Exponate sollen im Martin-Gropius-Bau die wechselseitigen und oft auch schwierigen Beziehungen illustrieren.

Die Schau wurde von den Berliner Festspielen in Zusammenarbeit mit dem Königsschloss in Warschau erarbeitet. Sie entstand im Rahmen des internationalen Kulturprogramms der ersten polnischen EU-Ratspräsidentschaft. Kulturstaatsminister Bernd Neumann würdigte die Ausstellung am Mittwoch als «faszinierendes Panorama» von 1000 Jahren gemeinsamer deutsch-polnischer Geschichte. «Wir Deutschen werden immer die Erinnerung daran bewahren, dass wir die glücklichsten Ereignisse unserer jüngsten Geschichte - Mauerfall und Wiedervereinigung - zu einem großen Teil den mutigen Männern der Solidarnosc von der Danziger Werft verdanken.»