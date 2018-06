Mailand (SID) - Ein 17 Jahre altes äthiopisches Ausnahmetalent hat die zweijährige Siegesserie von 800-m-Weltmeister David Rudisha beendet. In 1:43,50 Minuten bezwang der WM-Achte Mohammed Aman am Sonntag in Mailand den seit seiner WM-Niederlage 2009 in Berlin ungeschlagenen Welt-Leichtathleten 2010 um 0,07 Sekunden.

"So geht es im Sport, man muss akzeplieren, was kommt. Er ist ein starkes Rennen gelaufen, aber dennoch war es für mich ein gutes Jahr", sagte Rudisha, der acht Tage zuvor seinen Weltrekord in Rieti in 1:41,33 nur um 0,32 Sekunden verpasst hatte. Schon in diesem Rennen hatte Aman als Dritter mit der Steigerung auf 1:43,37 seine Möglichkeiten angedeutet.

Der junge Äthiopier war schon 2009 mit 1:46,34 Minuten aufgefallen, hatte dann aber 2010 trotz seines 1000-m-Sieges beim ersten Jugend-Olympia in Singapur diese Zeit nicht erreicht.

"Blade Runner" Oscar Pistorius gewann die 400 m in Mailand in für ihn eher mäßigen 45,97 Sekunden. Nur um fünf Zentimeter verfehlte die ukrainische Weltmeisterin Olga Saladscha mit 14,94 m die Jahres-Weltbestmarke im Dreisprung.