Rieti (SID) - Weltmeister David Rudisha hat beim Leichtathletik-Meeting in Rieti den angestrebten Weltrekord verpasst, sich aber mit einer Jahresweltbestzeit getröstet. Der Kenianer gewann die 800m in 1:41,33 Minuten und war damit rund zweieinhalb Sekunden schneller als bei seinem Gold-Lauf vor wenigen Tagen in Daegu.

Die zweite Jahresweltbestzeit lief Rudishas Landsmann Asbel Kiprop über 1500m. In 3:30,46 Minuten war er sogar fünf Sekunden schneller als bei der WM in Südkorea, wo er ebenfalls den Titel gewonnen hatte. Über 100m siegte Vize-Weltmeister Walter Dix aus den USA mit 10,02.

Als einzige deutsche Athletin in Italien belegte die WM-Siebte Kathrin Klaas Rang drei im Hammerwurf. Mit 72,85m musste sie sich der wie in Deagu siegreichen Russin Tatjana Lysenko (75,58) sowie knapp der WM-Vierten Yipsi Moreno (Kuba/72,94) geschlagen geben.