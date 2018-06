Daegu (dpa) - Usain Bolt hat seinen Weltmeistertitel im 200-Meter-Sprint verteidigt und bei der Leichtathletik-WM in Daegu sein erstes Gold geholt. Sechs Tage nach seinem Fehlstart im Kurzsprint gewann der Weltrekordler aus Jamaika das Finale über die doppelte Distanz in glänzenden 19,40 Sekunden. Zweiter wurde der US-Amerikaner Walter Dix; Bronze sicherte sich der französische Europameister Christophe Lemaitre. Seine zweite Goldchance hat Bolt morgen in der 4 x 100-Meter-Staffel.

