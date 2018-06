Zagreb (SID) - Superstar Usain Bolt will am Dienstag allen zeigen, wer die Nummer eins der Sprint-Welt ist. "Ich bin in guter Form und will eine starke Zeit laufen", sagt der Dreifach-Olympiasieger vor dem 100-m-Start beim Leichtathletik-Meeting in Zagreb. Dort will der 25-Jährige seine Saisonbestzeit von 9,88 steigern und Landsmann Asafa Powell (9,78) möglichst von der Spitze der Weltrangliste 2011 verdrängen.

Bolt, der neun Tage zuvor beim WM-Finale in Daegu/Südkorea mit Jamaikas 4x100-m-Staffel in 37,04 Sekunden Weltrekord gelaufen war, trifft in Kroatiens Hauptstadt auf den WM-Dritten Kim Collins (St. Kitts und Nevis), den nach vierjähriger Dopingsperre zurückgekehrten Ex-Weltrekordler Justin Gatlin (USA) und den Olympiazweiten Richard Thompson (Trinidad und Tobago).