Inhalt Seite 1 — Gold-Coup von de Zordo - Bolts zieht Show ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daegu (dpa) - Matthias de Zordo hat den nächsten großen Wurf der deutschen Leichtathleten in Daegu gelandet. Der Speerspezialist aus Saarbrücken holte bei den Weltmeisterschaften überraschend Gold - und machte es seinen triumphierenden Teamkollegen Robert Harting und David Storl nach.

Sechs Tage nach seinem kapitalen Fehlstart im Kurzsprint zog Superstar Usain Bolt seine Show über 200 Meter ab und verzückte die 44 000 Zuschauer nach seinem ersten Gold-Coup mit Tänzchen und Mätzchen. Der Dreifach-Olympiasieger und -Weltmeister aus Jamaika verfehlte mit seiner Saisonbestzeit von 19,40 Sekunden seinen Weltrekord von 19,19 zwar deutlich, bleibt aber seit 2007 über die halbe Stadionrunde ungeschlagen.

«Das war ein großes Rennen. Ich bin sehr zufrieden. 19,40 sind ein wunderbares Ergebnis. Aber auf Bahn fünf oder sechs wäre ich bestimmt noch etwas schneller gewesen», sagte Bolt, der auf Bahn 3 erneut die schlechteste Reaktionszeit aller acht Finalisten hatte. Am Sonntag kann er in der 47. und letzten WM-Entscheidung seinen zweiten Sieg feiern.

Drei WM-Titel - das hatte es für den Deutschen Leichtathletik-Verband zuletzt 2001 in Edmonton gegeben. Vor dem letzten Wettkampftag mit Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler hat der DLV sechs Medaillen auf dem Konto, drei weniger als nach dem Heimspiel 2009 in Berlin.

De Zordo schleuderte den Speer gleich im ersten Versuch auf die Saisonbestweite von 86,27 Meter. Der Vize-Europameister ließ den dritten Versuch aus, um seinen etwas lädierten Fuß zu tapen. Seine bangen Blicke galten vor allem dem Topfavoriten Andreas Thorkildsen: Der Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger aus Norwegen aber kam nicht richtig in Schwung und nicht über 84,78 Meter hinaus. Bronze ging an den Kubaner Guillermo Martinez. Der Rostocker Mark Frank überzeugte als Achter.

De Zordo ist damit der zweite deutsche Speerwurf-Weltmeister nach dem Berliner Detlef Michel, der bei der WM-Premiere 1983 in Helsinki im DDR-Trikot siegte. Zuletzt stand Boris Henry 2003 in Paris auf dem Treppchen. Der ist heute Bundestrainer und de Zordos Heimcoach und erlebte innerhalb von 24 Stunden ein Wechselbad der Gefühle: Am Tag zuvor hatte er noch seine Lebensgefährtin Christina Obergföll trösten müssen, die nach ihrem enttäuschenden vierten Platz in Tränen aufgelöst war.

Am Samstag fiel der 37-Jährige de Zordo um den Hals. «Was sie falsch gemacht hat, wollte ich wieder wettmachen», sagte der Weltmeister über Obergföll. Henry war nach dem Coup seines Schützlings fassungslos: «Es war sehr bewegend für mich. Ich hätte nie gedacht, dass er es schaffen kann.»