Zagreb (SID) - Hammerwerfer Markus Esser hat beim World-Challenge-Meeting in Zagreb den Sprung auf das Treppchen verpasst. Mit 77,62m belegte der 31 Jahre alte Leverkusener wie bei der Leichtathletik-WM in Daegu/Südkorea den vierten Platz. Der Sieg ging mit 80,30m an Dilshod Nazarow (Tadschikistan) vor dem WM-Dritten und Peking-Olympiasieger Primoz Kozmus (Slowenien/80,28). Dritter wurde Krisztian Pars (79,86). Der Ungar hatte in Daegu die Silbermedaille gewonnen.