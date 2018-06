Tallinn/Dubnica (SID) - (SID) - Weltmeister Robert Harting hat beim Diskuswerfer-Meeting in Estlands Hauptstadt Tallinn seinen 20. Saisonsieg in Serie gefeiert. Der Berliner gewann bei nur 10 Grad Celsius und zeitweiligem Starkregen mit 65,21m souverän vor Lokalmatador und Olympiasieger Gerd Kanter (62,76m). In einer parallel ausgetragenen Paarwertung siegten Harting und der Wattenscheider Daniel Jasinski (56,70) knapp mit 79 Zentimetern Vorsprung vor Ehsan Hadadi (Iran) und Benn Harradine (Australien).

Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler hat im slowakischen Dubnica erneut das Duell mit Weltmeisterin Tatjana Lysenko gewonnen. Nach ihrem Erfolg am Sonntag beim ISTAF in Berlin lag die Frankfurterin mit 75,83m aber nur drei Zentimeter vor Russin, die ihr in Berlin noch deutlich mit 74,67 zu 77,40m das Nachsehen gehabt hatte. Damit hat Betty Heidler mit Ausnahme des WM-Finals alle Wettkämpfe vor und nach Daegu gewonnen.

In der Hammer-Konkurrenz der Männer wurde Markus Esser (Leverkusen) mit 76,71m Vierter. Für die international wertvollsten Leistungen sorgten die Weltmeisterin Valerie Adams (Neuseeland) mit 20,83m im Kugelstoßen und Weltmeister Jason Richardson (USA) mit 13,08 Sekunden über 110m Hürden. Über 100m schlug Richard Thompson (Trinidad und Tobago) in 10,05 Sekunden den WM-Dritten Kim Collins (St. Kitts und Nevis/10,07).