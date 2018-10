Köln (SID) - Über 300 Leichtathleten haben in einem offenen Brief gegen die Reformpläne des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) protestiert. Hintergrund sind die angekündigten Veränderungen bei der Austragung der deutschen Meisterschaften. Unter anderem wird die "Aushöhlung des Sports zu Gunsten von TV-Sendern und Sponsoren" kritisiert. Außerdem stößt die geplante Verkleinerung des Teilnehmerfeldes sowie das veränderte Qualifikationsverfahren bei den Sportlern auf Unverständnis.

"Die deutschen Meisterschaften sind zunehmend ein Produkt geworden, designt nach Vorgaben des Fernsehens und der Sponsoren. Die Sportler geraten immer mehr ins Hintertreffen, zumindest wenn sie nicht der ersten Reihe angehören", heißt es in dem Brief. Die Petition kann noch bis Ende des Monats unterschrieben werden, danach soll sie an die DLV-Verantwortlichen übergeben werden.