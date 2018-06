Brüssel (SID) - Vize-Weltmeisterin Nadine Müller hat am Freitag in Brüssel kläglich die Chance vergeben, als dritte deutsche Leichtathletin in dieser Saison 40.000 Dollar für einen Disziplinsieg in der Diamond League zu kassieren. Durch Platz sechs mit schwachen 59,50 m verpasste die 25-Jährige aus Halle/Saale nach zuvor zwei Meeting-Erfolgen in der Königsklasse der Leichtathletik den Disziplinsieg im Diskuswerfen.

Die Saisonwertung gewann die Kubanerin Yarelis Barrios, der Platz zwei mit 65,33 m reichten, um Müller (11) mit 14 Punkten zu überholen und umgerechnet 29.000 Euro zu kassieren. Auch der Sieg mit 66,27 m brachte Chinas Weltmeisterin Li Yanfeng nur noch Platz zwei in der Saisonwertung (13), der ebenso wie der dritte Rang von Müller keine Prämie bringt. Die WM-Zweite aus Halle, die zuvor in Birmingham und Monaco gesiegt hatte, musste sich mit 2000 Dollar für Platz sechs in Brüssel trösten. Nadine Müller hatte in ihrer schwachen Serie drei ungültige Versuche.

Vor einer Woche hatten beim ersten Teil des Finals in Zürich Speerwerferin Christina Obergföll (Offenburg) und Stabhochspringerin Silke Spiegelburg (Leverkusen) 40.000 Dollar für den Disziplinsieg kassiert. Diskus-Weltmeister Robert Harting (Berlin), der nur drei von sieben Wettbewerben in der Diamond League bestritten hatte, war trotz seines Tagessiegs im Kampf um dir Prämie knapp am zweimaligen Olympiasieger Virgilijus Alekna aus Litauen gescheitert.