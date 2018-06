Daegu (dpa) - Die deutschen Athleten wecken nach einem ruhigen Tag bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea mit ihren Leistungen in den Vorkämpfen Medaillen-Hoffnungen.

Die zweimalige Vize-Weltmeisterin Christina Obergföll hat in der Speerwurf-Qualifikation ihren Konkurrentinnen eine Kampfansage gemacht. Die Offenburgerin verpasste mit 68,76 Metern ihre Saisonbestleistung nur um zehn Zentimeter. Die EM-Vierte Katharina Molitor aus Leverkusen warf gleich im ersten Versuch 63,52 und übertraf damit ebenfalls locker die geforderte Weite (61,00) fürs Finale am Freitag.

Dem Chemnitzer Kugelstoßer David Storl ist im Vorkampf überraschend mit 21,50 Meter der weiteste Stoß gelungen. Der 21-Jährige verbesserte damit seine Bestleistung um 45 Zentimeter. Ebenfalls ins Finale eingezogen ist der frühere Europameister und WM-Dritte von 2005, Ralf Bartels. Der Neubrandenburger schaffte 20,45 Meter. «Ich mache mir keinen Druck und lasse mich überraschen», sagte Storl zu seiner Medaillenchance. Um acht Zentimeter verfehlte Marco Schmidt aus Sindelfingen den WM-Kampf am Freitag: Der 27-Jährige kam nur 20,06 Meter weit.

Ebenfalls problemlos das Finale erreicht haben Weitsprung-Europameister Christian Reif und der deutsche Meister Sebastian Bayer. Der Ludwigshafener Reif qualifizierte sich sicher mit 8,13 Metern für die Medaillen-Entscheidung am Freitag. Hallen-Europarekordler Bayer schaffte mit zwei Zentimetern weniger ebenfalls den Sprung ins Finale.

Auch die deutsche 4x400-Meter-Staffel ist ins Finale gekommen. Das Quartett Jonas Plass, Kamghe Gaba, Eric Krüger und Thomas Schneider absolvierte den Vorlauf in 3:00,68 Minuten. Die amerikanische Staffel sorgte in diesem Vorlauf in 2:58,82 Minuten für eine Weltjahresbestzeit. Ebenfalls für den Endkampf am Freitag qualifizierte sich Südafrika mit dem beinamputierten Läufer Oscar Pistorius. Der 24-Jährige trat als Startläufer an.

Nicht mehr dabei ist der Christopher Linke. Der Geher aus Potsdam muss auf die 50 Kilometer verzichten, weil eine erneut aufgekommene Lymphknotenentzündung ein zu großes gesundheitliches Risiko für einen Start am Samstag darstellt, wie der Deutsche Leichtathletik-Verband bestätigte. Linke hatte über 20 Kilometer den 21. Platz belegt. Beim längsten WM-Rennen wird nun kein Deutscher dabei sein.