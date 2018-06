Frankfurt (SID) - Diskus-Weltmeister Robert Harting ist von den 3800 durch die Sporthilfe geförderten Aktiven zum "Sportler des Monats August" gewählt worden. Der Berliner siegte in der vom Hilfswerk des deutschen Sports zusammen mit dem TV-Sender Sport1 durchgeführten Abstimmung nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung im südkoreanischen Daegu mit 64,9 Prozent der Stimmen vor den Kajak-Weltmeistern im Vierer. Rang drei ging an Weltmeister Michael Jung (Horb) nach seinen zwei Titeln bei der EM der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen.