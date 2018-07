Daegu (SID) - Sally Pearson hat bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu in einer Weltklassezeit die 100 m Hürden und damit für das erste australische Gold bei den Titelkämpfen gewonnen. Die große Favoritin, die bereits im Halbfinale in 12,36 Sekunden Jahresweltbestzeit gelaufen war, gewann in 12,28 Sekunden und kam damit bis auf sieben Hundertstelsekunden an den 23 Jahren alten Weltrekord der Bulgarin Jordanka Donkowa heran. Nur drei Läuferinnen in der Geschichte waren jemals schneller. Silber gewann Danielle Carruthers aus den USA vor ihrer zeitgleichen Landsfrau Dawn Harper (beide 12,47).

Cindy Roleder aus Leipzig hatte mit der Einstellung ihrer persönlichen Bestzeit von 12,91 Sekunden in ihrem Halbfinale Platz fünf belegt und damit das Finale verpasst.