Rovereto (SID) - Die Nachwuchssprinter Thomas Schneider und Georg Fleischhauer haben beim Leichtathletik-Sportfest in Rovereto über 400 m eine Überraschung verpasst. Der 22 Jahre alte Schneider aus Potsdam, dessen Bestleistung bei 45,56 Sekunden liegt, belegte in 47,59 Sekunden den fünften Rang. Auf dem für ihn ungewohnten Terrain landete Georg Fleischhauer in 47,70 Sekunden einen Rang hinter seinem gleichaltrigem Landsmann. Der Dresdner tritt normalerweise über die 400 m Hürden an. In seiner Spezialdisziplin hatte er bei der WM in Daegu das Halbfinale erreicht.

Der Sieg in der oberitalienischen Stadt ging an den Franzosen Teddy Venel, der sich in 46,24 Sekunden vor dem Briten Richard Buck (46,39) durchsetze.