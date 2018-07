Daegu (SID) - Die Frauen-Sprintstaffel der USA hat die elfte Goldmedaille für ihr Land bei der Leichtathletik-WM in Daegu gewonnen. Über 4x100 m siegten Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers und Carmelita Jeter in 41,56 Sekunden vor Titelverteidiger Jamaika (41,70) und Europameister Ukraine (42,51). Es war bereits das sechste Gold für eine amerikanische Frauen-Sprintstaffel bei den 13. Titelkämpfen. Für Allyson Felix, die in Südkorea bereits mit der 4x400-m-Staffel gewonnen hatte, war es die insgesamt achte Goldmedaille seit 2005.

Die deutsche Staffel hatte das Finale verpasst. Ein Wechselfehler zwischen Startläuferin Yasmin Kwadwo (Wattenscheid), die von einer Schweizer Läuferin behindert worden war, und Anne Möllinger (Mannheim) beendete alle Hoffnungen des deutschen Quartetts im Halbfinale. Cathleen Tschirch (Leverkusen) und Marion Wagner (Mainz) konnten nicht mehr ins Geschehen eingreifen.