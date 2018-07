Daegu (Südkorea) (SID) - Für Blade Runner Oscar Pistorius ist die Leichtathletik-WM in Daegu beendet. Der Prothesenläufer verlor seinen Platz in der südafrikanischen 4x400-m-Staffel, mit der er im Vorlauf Landesrekord in 2:59,21 Minuten gelaufen war. Im Finale am Freitag (14.15 Uhr MESZ) gehört der umstrittene beinamputierte Paralympics-Sieger nicht zum Quartett seines Heimatlandes.

"Ich bin im Finale nicht dabei und ziemlich enttäuscht", schrieb der 24-Jährige auf seinem Twitter-Account: "Das war's für mich in Daegu 2011. Ich bin von Gott gesegnet. Halbfinale über die 400 Meter und Landesrekord mit der Staffel. Danke an alle."

Sollte Südafrika aufs Podest laufen, würde auch Pistorius eine Medaille bekommen und damit wieder einmal Geschichte schreiben. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, schließlich erzielte Südafrika beim Vorlaufsieg der USA in Jahres-Weltbestzeit von 2:58,82 Minuten hinter Jamaika (2:59,13) die drittschnellste Qualifikationszeit.

Im Finale steht auch das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), das in 3:00,68 Minuten nur knapp eine Sekunde über dem deutschen Rekord blieb.