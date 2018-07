Zürich (SID) - Vier Tage nach dem WM-Finale von Daegu winken den deutschen Leichtathletik-Stars in Zürich die großen Prämien. Das traditionsreiche Meeting ist eines von zwei Finals der lukrativen Diamond League. Diskus-Weltmeister Robert Harting und Stabhochspringerin Silke Spiegelburg haben noch Chancen auf den Gesamtsieg in dieser Serie und die damit verbundene 40.000-Dollar-Prämie. Für Christina Obergföll geht es nur noch um den Tagessieg (10.000 Dollar). Die bei der WM enttäuschende Speerwerferin liegt in ihrer Disziplinwertung uneinholbar in Führung.

Nach sechs von sieben Wettbewerben liegt Harting im Rennen um die Geldtöpfe nur auf Platz drei. Für den Gesamtsieg müsste der Berliner seinen Vorjahressieg wiederholen, sein Konkurrent Virgilijus Alekna (Litauen) dürfte höchstens Dritter werden. Spiegelburg dagegen muss nur ihre Führung verteidigen. Weltmeisterin Fabiana Murer (Brasilien) und Weltrekordhalterin Jelena Issinbajewa (Russland) könnten die Leverkusenerin noch vom Thron stoßen. Die WM-Zweite Martina Strutz hat keine Chancen mehr auf den Gesamtsieg.

Neben 20 deutschen Athleten gehen in Zürich 19 Weltmeister, rund 50 WM-Medaillengewinner und mehr als 100 Finalisten von Daegu an den Start.