Los Angeles (dpa) - Auf dem Hollywood Walk of Fame funkeln die Sterne. Jetzt auch für den US-Schauspieler Neil Patrick Harris (38), der am Donnerstag (Ortszeit) auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles mit einer eigenen Plakette geehrt wurde. Laut Veranstalter hat der Emmy-Preisträger den 2448. Stern erhalten.

Neil Patrick Harris ist momentan mit der TV-Serie «How I Met Your Mother» erfolgreich. Dessen Co-Star Jason Segel gehörte mit zu den Gästen der Zeremonie und präsentierte den 38-jährigen Harris laut «E!Online» mit den Worten: «Neil unterhält uns im Fernsehen, auf der Bühne, im Internet und Film seit über 60 Jahren.»

Harris, der bereits als Teenager seine TV-Karriere begann, bekam es im Kino zuletzt mit kleinen blauen Kerlen zu tun - den Schlümpfen.

«Hollywood Walk of Fame»

