Washington (dpa) - Der Kennedy-Clan trauert um ein weiteres Familienmitglied: Kara Kennedy Allen erlag im Alter von 51 Jahren einer Herzattacke, berichten US-Medien. Die Nichte des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy soll gestern in einem Fitness-Zentrum in Washington gestorben sein. Kara gehörte zu den eher zurückhaltenden Mitgliedern der Familie Kennedy. Es gab nur wenige Schlagzeilen um sie. Bekannt wurde sie vor allem durch eine bewegende Rede, die sie 2009 bei der Trauerfeier für ihren an einem Gehirntumor gestorbenen Vater hielt, den US-Senators Edward Kennedy.

