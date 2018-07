New York (dpa) - Lady Gaga (25) weiß bereits, wie sie in das Jahr 2012 hineinfeiert: Die Sängerin wird kurz vor Mitternacht bei der Show «Dick Clark's New Year's Rockin Eve»-Party am New Yorker Times Square live auftreten.

Ryan Seacrest (36), Co-Moderator der gigantischen Silvester-Party, gab die Teilnahme von Lady Gaga am Donnerstag in seiner Radiosendung bekannt. «Das wird spaßig», sagte Seacrest, als er den Auftritt von Lady Gaga ankündigte.

Moderator Dick Clark (81) wird zum 40. Mal durch die Show führen. Rund 1 Million Zuschauer kommen jedes Jahr zur Silvesterfeier an den New Yorker Times Square. Die Show glänzt jährlich mit einem hohen Staraufgebot. Höhepunkt ist der berühmte Kristallball, der sich um Mitternacht nach unten senkt.