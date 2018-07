New York (dpa) - Obwohl sich Jennifer Lopez (42) und Latino-Sänger Marc Anthony vor zwei Monaten offiziell getrennt haben, verstehen sie sich noch immer gut.

Nachdem Anthony mit tausenden Fans bei einem Konzert in Miami am Freitag seinen 43. Geburtstag feierte, gab es am Samstag am Pool eines Freundes eine kleine Nachfeier im Kreise der Familie, berichtet das Promi-Portal «People.com». Jennifer Lopez war mit den dreijährigen Zwillingen Max und Emme zum Gratulieren gekommen. «Alle sahen glücklich und fröhlich aus», wusste ein Beobachter zu berichten.

Erst kürzlich hatte Anthony in einem Interview mit dem US-Sender ABC gesagt: «Ich werde Jennifer immer lieben.»